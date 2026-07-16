Boy sober: 5 formas de transformar a solteirice em uma oportunidade de autoconhecimento

“Em muitos casos, esse tipo de pausa funciona como uma estratégia legítima de reorganização emocional. A pessoa se afasta para conseguir compreender melhor seus padrões afetivos e reduzir a repetição de experiências que geram sofrimento. Quando essa escolha vem acompanhada de reflexão e autoconhecimento, ela pode ser positiva. O cuidado é quando a pausa deixa de ser uma escolha e passa a ser uma forma rígida de evitar qualquer vínculo, o que pode limitar experiências emocionais importantes”, afirma.