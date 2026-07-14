Bolo proteico: 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a canela em pó e o sal. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione o fermento e misture delicadamente. Acrescente as nozes e envolva delicadamente na massa.