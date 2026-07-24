Atividade física nas férias: veja como continuar ativo durante o período de descanso

Julho costuma trazer uma mudança no ritmo do dia a dia. Entre viagens, passeios e momentos de lazer, é comum que compromissos habituais fiquem em segundo plano, inclusive a prática de atividade física. Em vez de abandonar completamente os treinos, adaptar a rotina ao período pode ser uma forma mais eficiente de manter a constância e facilitar a retomada depois do recesso.