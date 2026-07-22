Atividade física: 5 benefícios do yoga e da dança para a saúde

Embora qualquer movimento seja melhor do que permanecer sedentário, algumas modalidades costumam ser mais indicadas conforme o perfil, os objetivos e as condições de saúde. Segundo o cardiologista, o exercício ideal é aquele que a pessoa consegue manter de forma consistente ao longo do tempo. Entre as opções que podem facilitar a criação desse hábito, estão o yoga e a dança. Abaixo, confira motivos para apostar nessas modalidades.