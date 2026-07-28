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Após um mês de namoro, Davi Brito se casa com influenciadora: "É apenas o começo"

Campeão do "BBB 24" revelou a união com Emily Araújo em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira

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Zero Hora

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@daviooficialll/Reprodução, Instagram
Casal compartilhou o momento da oficialização da união nas redes sociais.

Após um mês de namoro, Davi Brito, campeão do BBB 24, e a influenciadora Emily Araújo anunciaram que se casaram. A novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta no Instagram (veja abaixo) nesta terça-feira (28). 

"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado", diz o texto.

Na publicação, o casal aparece comemorando o casamento no civil. O influenciador confessou que "esse é apenas o começo" antes de anunciar que haverá uma festa de casamento com familiares e amigos em breve.

"Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos", escreveu.

O casamento ocorre um mês após a dupla anunciar o início do relacionamento. No fim de junho, Davi contou que passou três meses conhecendo a influenciadora antes de compartilhar qualquer registro dos dois juntos.

Emily é natural de Jequié, no sul da Bahia, e é mãe de Bernardo, de 3 anos, e Maria Helena, de 2. Ela compartilha conteúdos sobre maternidade, moda e estilo de vida.


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