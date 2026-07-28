Após um mês de namoro, Davi Brito se casa com influenciadora: "É apenas o começo"

Após um mês de namoro, Davi Brito, campeão do BBB 24, e a influenciadora Emily Araújo anunciaram que se casaram. A novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta no Instagram (veja abaixo) nesta terça-feira (28).
"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado", diz o texto.
Na publicação, o casal aparece comemorando o casamento no civil. O influenciador confessou que "esse é apenas o começo" antes de anunciar que haverá uma festa de casamento com familiares e amigos em breve.
"Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos", escreveu.
O casamento ocorre um mês após a dupla anunciar o início do relacionamento. No fim de junho, Davi contou que passou três meses conhecendo a influenciadora antes de compartilhar qualquer registro dos dois juntos.
Emily é natural de Jequié, no sul da Bahia, e é mãe de Bernardo, de 3 anos, e Maria Helena, de 2. Ela compartilha conteúdos sobre maternidade, moda e estilo de vida.