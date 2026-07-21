Após campanha de idosa de 82 anos, lei passa a permitir bebidas alcoólicas em casas de repouso nos EUA

Quando descobriu que a casa de repouso onde vive estava proibida de servir bebidas alcoólicas aos moradores, Anita LeBrun, 82 anos, decidiu agir. Na história contada pela BBC, a idosa iniciou uma campanha que mudou a legislação em Minnesota, nos Estados Unidos, que agora autoriza instituições para idosos a oferecer álcool em eventos especiais sem necessidade de licença específica.