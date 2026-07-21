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Após campanha de idosa de 82 anos, lei passa a permitir bebidas alcoólicas em casas de repouso nos EUA

Anita LeBrun lutou pelo direito de os residentes compartilharem bebidas alcoólicas em eventos sociais

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Zero Hora

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Amira Choice Champlin/Divulgação
O lar de idosos Amira Choice Champlin não servia bebidas alcóolicas para os moradores devido a falta de licença.

Quando descobriu que a casa de repouso onde vive estava proibida de servir bebidas alcoólicas aos moradores, Anita LeBrun, 82 anos, decidiu agir. Na história contada pela BBC, a idosa iniciou uma campanha que mudou a legislação em Minnesota, nos Estados Unidos, que agora autoriza instituições para idosos a oferecer álcool em eventos especiais sem necessidade de licença específica.

— Ao compartilhar uma bebida, temos a oportunidade de relembrar momentos de nossas vidas. O serviço militar, a criação dos filhos, a perda de um amigo, e de celebrar a fase dourada de nossas vidas — defendeu LeBrun.

Rosto da campanha 

Avó de cinco netos, Anita LeBrun sempre cultivou o hábito de reunir familiares para um happy hour às 17h em sua casa. Porém, a rotina mudou quando ela se mudou para a casa de repouso Amira Choice Champlin.

A instituição não podia servir bebidas alcoólicas aos moradores por falta de licença. A medida era criticada pelos idosos que viviam no local e que, segundo LeBrun, consideravam as restrições "ridículas".

Foi então que Anita decidiu representar os moradores do Amira Choice Champlin e pediu uma mudança na legislação estadual. Ela prestou depoimento tanto na Câmara quanto no Senado de Minnesota para defender a aprovação da proposta, apelidada de Happy Hour dos Avós.

A nova legislação entrou em vigor neste mês e permite que instituições de longa permanência para idosos sirvam bebidas alcoólicas a moradores e convidados durante eventos especiais, desde que informem previamente o Estado.

— Estou muito orgulhosa, porque todos estão muito animados com isso — afirmou LeBrun, após aprovação da legislação.

Liberdades

Para celebrar a mudança, LeBrun brindou com o governador de Minnesota, Tim Walz, durante a cerimônia simbólica de sanção da lei, realizada na própria casa de repouso.

— Envelhecer não deve significar abrir mão das tradições e liberdades que você desfrutou durante toda a vida — disse Waltz.

Segundo o governador, a medida reduz a burocracia e permite que as instituições dediquem mais tempo à convivência entre os moradores, promovendo aniversários, datas comemorativas e happy hours.

Antes da mudança na legislação, os residentes da Amira Choice somente podiam consumir bebidas alcoólicas em seus quartos e levar bebidas próprias para eventos comunitários. A diferença era que a instituição não tinha autorização para fornecer o álcool.

De acordo com Sara Luehmann, representante da casa de repouso, o consumo continuará limitado a duas doses por pessoa durante eventos sociais, devido ao maior risco de quedas e outros acidentes entre idosos.

Na Amira Choice, funcionários e moradores agora organizam a primeira grande confraternização após a mudança na lei. Anita LeBrun, que se tornou símbolo da campanha, será uma das homenageadas da festa.

Durante um dos depoimentos aos parlamentares, a aposentada resumiu a motivação da mobilização.

— O fato de sermos mais velhos e vivermos em uma residência assistida não significa que devemos ter menos liberdade do que qualquer outra pessoa —  disse LeBrun.

Repercussão 

Instagram: @grandma_droniak/Reprodução
Lillian Droniak é uma influenciadora de 96 anos e dona de mais de 15 milhões de seguidores no TikTok.

Ao saber da mudança da legislação em Minnesota, a influenciadora Lillian Droniak, de 96 anos e dona de mais de 15 milhões de seguidores no TikTok, comemorou a novidade. Segundo o neto, Kevin Droniak, sua reação foi imediata:

Deixem que bebam!

Lillian publicou uma carta enviada pela administração da instituição de repouso onde vive, em Connecticut. No documento, a administração do local pedia que ela parasse de dar festas em seu quarto e não oferecesse bebida a outros moradores.

O caso repercutiu na imprensa americana e já levou ao debate a questão da regulamentação do consumo de álcool em casas de repouso. Agora, com as mudanças promovidas por Anita LeBrun, outras instituições prestadoras de serviços também já avaliam seguir a medida da Amira Choice.

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