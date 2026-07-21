Ansiedade: 8 sinais de alerta para o transtorno mental

A ansiedade é caracterizada por uma resposta natural do corpo diante de situações percebidas como ameaçadoras ou estressantes. Ela é uma parte inerente à vida humana e pode ser útil em situações em que precisamos de um impulso extra de energia ou atenção para enfrentar um determinado desafio. No entanto, quando se torna excessiva, persistente e interfere nas atividades diárias, ela pode se tornar um transtorno.