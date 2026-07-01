Amanda Kimberlly fala sobre ausência da filha que tem com Neymar na Copa: "A presença dela não foi solicitada por ninguém"

A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de um ano e 11 meses, junto com o jogador Neymar Jr., comentou o fato de a filha não estar acompanhando o pai na Copa do Mundo 2026. Os outros filhos dele, Davi Lucca, Mel e Mavie estão nos Estados Unidos para acompanhá-lo no Mundial.
Após o jogo do Brasil contra o Japão na segunda-feira (29) e novos rumores sobre a ausência de Helena, Amanda falou sobre o motivo de a filha não estar na Copa. Segundo ela, houve preparação para levar a menina na viagem, mas o convite por parte de Neymar nunca veio.
"Todo pós-jogo a internet faz um espetáculo com o meu nome e o da Helena, por puro prazer de adoecer as pessoas. Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela", escreveu Amanda em comentário no Instagram.
A influenciadora também afirmou que não proibiu a viagem da filha, conforme afirmavam alguns boatos na internet.
"Se eu sou ou não bem-vinda eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por NINGUÉM. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?", escreveu.
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Amanda Kimberlly ressaltou que ela e Helena seguem torcendo pela Seleção Brasileira, mesmo sem terem ido à Copa.
"Estamos torcendo pelo nosso escudo independente de ela estar lá ou aqui em casa. Assunto encerrado", finalizou.
A ausência de Helena também foi notada por internautas no vídeo de anúncio da terceira gravidez de Bruna Biancardi, esposa de Neymar. Na publicação estão reunidos todos os filhos do jogador, exceto Helena.
Quem é Amanda Kimberlly
Amanda Kimberlly participou do reality show Are You The One, da MTV, em 2016, e atualmente mantém mais de 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais.
No Instagram, ela publica fotos dos bastidores de seus ensaios como modelo, imagens de suas viagens ao redor do mundo e de sua rotina ao lado de Helena.
Segundo o gshow, Kim, como prefere ser chamada, é natural de Quatiguá, no Paraná, e mora em São Paulo. Ela comemorou 29 anos em setembro de 2025.
A relação de Amanda Kimberlly e Neymar foi breve e nunca foi oficializada, mas a paternidade do jogador foi confirmada via teste de DNA, após o nascimento de Helena em 3 de julho de 2024.