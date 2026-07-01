Amanda Kimberlly fala sobre ausência da filha que tem com Neymar na Copa: "A presença dela não foi solicitada por ninguém"

"Todo pós-jogo a internet faz um espetáculo com o meu nome e o da Helena, por puro prazer de adoecer as pessoas. Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela", escreveu Amanda em comentário no Instagram.