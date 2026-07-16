Almoço saudável e prático: 5 receitas com berinjela para incluir na dieta

Em uma tigela, coloque as fatias de berinjela com água e uma pitada de sal e deixe descansar por cerca de 15 minutos para retirar o excesso de amargor. Em seguida, escorra e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino moída. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca, a farinha de grão-de-bico, a páprica e o orégano. Passe cada fatia de berinjela no ovo batido e, em seguida, na mistura de farinhas, pressionando levemente para a cobertura ficar bem aderida.