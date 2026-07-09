Almoço saudável: 5 saladas mornas ricas em proteínas

Em uma tigela, tempere o tofu com o gengibre, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o tofu por cerca de 3 minutos, até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cenoura, os brócolis, a ervilha e o pimentão. Refogue em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Junte a acelga e misture apenas até as folhas começarem a murchar. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente para aquecer todos os ingredientes. Transfira para uma travessa, finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim e sirva em seguida.