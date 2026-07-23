5 receitas ricas em ômega 3 para incluir na dieta

Coloque as batatas-doces em uma panela com água suficiente para cobri-las. Leve ao fogo médio e cozinhe por 25 a 35 minutos, ou até que estejam macias ao serem perfuradas com um garfo, mas ainda firmes o suficiente para manter o formato. Escorra e deixe amornar. Enquanto isso, escorra a sardinha e retire as espinhas. Reserve.