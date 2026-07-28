Almoço saudável: 5 receitas fáceis e ricas em fibras para incluir na dieta

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem até ficar al dente. Escorra e reserve. Cozinhe rapidamente os floretes de brócolis no vapor por cerca de 3 a 4 minutos para que permaneçam firmes e bem verdes. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue o alho, o gengibre e a cebola. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar completamente. Adicione o pimentão e refogue por cerca de 2 minutos. Junte os brócolis e misture delicadamente. Coloque o macarrão cozido na panela e misture bem para incorporar todos os sabores. Finalize com a cebolinha, o gergelim e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.