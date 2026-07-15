5 receitas com peixe ricas em proteína para incluir na dieta

Em um recipiente, tempere os cubos de cação com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates, o pimentão e a cenoura e cozinhe por cerca de cinco minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de legumes e deixe ferver.