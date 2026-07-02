5 receitas com fígado ricas em ferro para incluir na dieta

Após, disponha os bifes em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno, salpique o gergelim e a salsa por cima e sirva em seguida.