Almoço prático: 5 receitas saudáveis e fáceis de fazer para facilitar o dia a dia

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. No liquidificador, bata a mandioca cozida com o leite de coco e a água do cozimento até formar um creme liso. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o frango e cozinhe até dourar levemente. Adicione o tomate, o pimentão e a páprica. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até os legumes amolecerem. Despeje o creme de mandioca na panela e misture bem. Cozinhe em fogo baixo por mais 8 a 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o bobó ficar cremoso. Ajuste o sal, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.