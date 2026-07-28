Airfryer pode formar substância ligada ao câncer? Entenda quando a acrilamida surge nos alimentos

— O ponto que ainda apresenta incerteza é a dimensão do risco de câncer para seres humanos nas quantidades normalmente consumidas na alimentação. Estudos epidemiológicos e revisões científicas não demonstraram, até o momento, uma associação consistente para a maioria dos tipos de câncer. Apesar disso, como se trata de uma substância genotóxica e carcinogênica em modelos experimentais, órgãos internacionais recomendam reduzir a exposição sempre que isso puder ser feito de maneira razoável — ressalta.