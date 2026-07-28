Airfryer pode formar substância ligada ao câncer? Entenda quando a acrilamida surge nos alimentos

A divulgação de orientações sobre a acrilamida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último mês gerou debate e dúvidas nas redes sociais. Usuários passaram a ligar o uso de fritadeiras elétricas, popularmente conhecidas como airfryers, à substância, que causa danos à saúde.
Diferente do que vem sendo propagado, no entanto, as fritadeiras elétricas não são vilãs nesse caso, mas sim, apenas um meio que proporciona a reação que cria a substância.
— A acrilamida pode surgir em qualquer processo que combine alimento adequado, temperatura elevada, baixa umidade e tempo suficiente para ocorrer escurecimento. Isso inclui fritura em óleo, forno elétrico, forno a gás, torradeira, chapa, grelha e processos industriais de torrefação e forneamento — explica Rafael Costa Rodrigues, professor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ICTA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
O que é a acrilamida?
A acrilamida é um composto químico formado naturalmente durante o aquecimento de alimentos ricos em amido e açúcares a temperaturas elevadas — geralmente acima de 120°C — e em condições de baixa umidade. Sua presença em alimentos foi identificada em 2002 por pesquisadores.
Segundo o professor Claudio Frankenberg, de Engenharia Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o processo que forma a acrilamida é conhecido como reação de Maillard. Essa reação dá a cor dourada, o aroma e o sabor característicos de alimentos assados ou fritos.
Quanto mais intensa a temperatura e o tempo de cozimento, maior a concentração da substância no alimento.
Existe risco de câncer?
De acordo com orientações divulgadas em junho pela Anvisa, a acrilamida é classificada como um provável agente carcinogênico para humanos (Grupo 2A) pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), sendo que as crianças podem ser as mais afetadas.
"Embora haja consenso de que a acrilamida é uma substância de preocupação, os cientistas também concordam que as evidências em humanos ainda são limitadas, e algumas questões permanecem sem esclarecimento completo", acrescenta a Anvisa na nota.
Rafael Rodrigues alerta que pesquisas feitas com humanos ainda não possuem resultados conclusivos sobre a relação entre a ingestão alimentar habitual de acrilamida e o desenvolvimento de câncer.
— O ponto que ainda apresenta incerteza é a dimensão do risco de câncer para seres humanos nas quantidades normalmente consumidas na alimentação. Estudos epidemiológicos e revisões científicas não demonstraram, até o momento, uma associação consistente para a maioria dos tipos de câncer. Apesar disso, como se trata de uma substância genotóxica e carcinogênica em modelos experimentais, órgãos internacionais recomendam reduzir a exposição sempre que isso puder ser feito de maneira razoável — ressalta.
Quais alimentos podem formar acrilamida?
A substância pode ser gerada principalmente em produtos de origem vegetal ricos em carboidratos e amido que passam por fritura, torrefação ou forneamento. Entre os alimentos mais conhecidos estão:
- Batata frita, batata chips, batata palha e batata assada
- Panificação: pães torrados ou tostados, biscoitos, bolachas, bolos, entre outros
- Cereais matinais e produtos à base de grãos e cereais
- Café e cacau utilizados no chocolate que tenham passado pelo processo de torrefação de grãos
Como preparar os alimentos com segurança?
A Anvisa emitiu recomendações para o preparo dos alimentos que podem reduzir a ingestão de acrilamida:
- Prefira consumir batatas cozidas em água ou a vapor, pois essas formas de preparo evitam a formação de acrilamida
- Ao assar, grelhar, fritar ou tostar alimentos ricos em açúcares, como batatas, biscoitos, bolos e pães, prefira temperaturas baixas
- Alimentos devem ficar com tonalidade levemente dourada, evitando tons de marrom escuro
- Guarde as batatas fora da geladeira e, preferencialmente, em local escuro. Isso evita o aumento de açúcares que favorecem a formação da acrilamida
- Deixe batatas cortadas de molho em água com vinagre por cerca de 15-30 minutos ou ferva-as antes de fritar ou assar
- No caso de pães, fermentações mais lentas contribuem para a redução da formação de acrilamida ao assar
*Fonte: Anvisa