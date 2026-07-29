Abdominoplastia: 5 curiosidades sobre o procedimento

A Dra. Flávia Bonato reforça que a cirurgia não deve ser vista como uma alternativa aos cuidados com a saúde, como uma alimentação adequada e a prática de exercícios. Os resultados da técnica tendem a ser mais satisfatórios quando o paciente já está com o peso estabilizado e deseja tratar alterações que não foram corrigidas com mudanças no estilo de vida.