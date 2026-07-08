Abdominal hipopressivo emagrece? Conheça os benefícios do exercício para fortalecer o core

— Gosto de falar que todas as mamães no pós-parto devem fazer o hipopressivo, por vários motivos, como melhora da postura (que foi e continuará sendo sobrecarregada por conta do bebê), reposicionamento dos órgãos internos (que ficaram fora do lugar devido à gestação) e, o principal, é um momento da mamãe. Afinal, ela também precisa de cuidados. É um tempo só para ela! E pode ser feito em casa e não requer muito tempo — conclui Julia Borges.