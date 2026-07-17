"A gente encontra pessoas dispostas a qualquer tipo de relação": conheça a regra dos três meses que estipula prazo para relacionamentos

— (A gente se conheceu) numa festa. Ele estava dançando perto do nosso grupo de amigos e eu olhei. Aí uma hora eu fui andar sozinha, minhas amigas estavam já querendo ir embora, e eu querendo dançar. Quando eu voltei pra pista, ele estava dançando. E aí a gente se trombou e nunca mais se desgrudou — lembra Fran.