A alergia à proteína do leite tem cura? Entenda se a condição é temporária

A APLV é uma reação do sistema imunológico às proteínas presentes no leite de vaca, como a caseína e as proteínas do soro. Ela é mais comum em bebês e crianças pequenas e pode provocar sintomas como manchas na pele, coceira, vômitos, diarreia, cólicas, sangue nas fezes e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. O tratamento consiste na exclusão do leite de vaca e de seus derivados da alimentação, sempre com orientação médica e nutricional.