8 erros que podem atrasar a recuperação após uma cirurgia    

A recuperação também acontece de dentro para fora. Joseli Ferreira Angelini Fantini destaca que proteínas, vitaminas, minerais e uma boa ingestão de líquidos fornecem ao organismo os nutrientes necessários para reparar os tecidos, preservar a massa muscular e favorecer a cicatrização. Nos idosos, esse cuidado deve ser ainda maior, pois a redução da sensação de sede e as alterações naturais do envelhecimento aumentam o risco de desidratação e podem retardar a recuperação.