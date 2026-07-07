7 sintomas discretos que podem indicar doenças que merecem atenção

Para a nefrologista e hipertensóloga Dra. Andrea Pio de Abreu, essa é uma relação que merece atenção constante, especialmente entre pessoas hipertensas e diabéticas. “Na prática, vemos uma lesão que se acumula ao longo do tempo. O grande problema é que, nas fases iniciais, a doença renal crônica pode não provocar sintomas. Por isso, o paciente muitas vezes só descobre a alteração quando já existe perda importante da função dos rins”, alerta.