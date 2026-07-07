7 sinais de que dieta e academia podem não resolver a insatisfação com o corpo

Esse cenário é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, mostram que 57,5% dos brasileiros estão acima do peso e 24,3% vivem com obesidade. Com o aumento da busca por qualidade de vida, também cresce o número de pessoas que conseguem emagrecer, mas permanecem insatisfeitas com a própria aparência.