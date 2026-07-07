7 exercícios que ajudam a melhorar a postura no dia a dia

De acordo com o profissional de educação física Jessé Ramos, da TotalPass, a melhora da postura no dia a dia está diretamente ligada a pequenas pausas ativas ao longo da rotina, que ajudam a reduzir tensões musculares e desconfortos causados por longos períodos sentados, podendo ser realizadas em até 5 minutos.

“Pequenos momentos de movimento ao longo do dia podem fazer diferença na forma como o corpo responde às horas passadas na mesma posição. A postura não depende apenas da maneira como sentamos e ficamos em pé, mas também da frequência com que nos movimentamos”, explica.