7 dicas para transformar o seu primeiro imóvel em um lar

Conquistar a casa própria é um dos principais objetivos de muitas pessoas, por representar segurança e independência, além de simbolizar o começo de uma nova fase. Ao receber as chaves do novo imóvel, começa uma etapa igualmente importante: transformar o espaço em um lar funcional, confortável e que reflita a personalidade dos moradores.
Para tornar esse processo mais simples, o arquiteto Bruno Moraes, do Studio BMA, reuniu algumas dicas para ajudar no planejamento e na organização de cada ambiente. Confira:
1. Priorize móveis versáteis e funcionais
Muitas vezes, na empolgação de arrumar tudo, os moradores se esquecem de que, no decorrer do dia a dia, uma série de novas necessidades pode aparecer.
— A dica é pensar em móveis que se adaptem a essas mudanças. — afirma Bruno Moraes.
2. Aproveite a iluminação e a ventilação natural
Antes de mobiliar o apartamento, é importante analisar como ficará a disposição de tudo em relação às janelas e varandas. O ideal é deixar os armários próximos, preferencialmente de frente para elas, para ventilar e prevenir a umidade.
3. Planeje cada espaço do imóvel
Móveis e ambientes multifuncionais são excelentes opções para quem vai morar em apartamentos pequenos. Investir em peças que desempenham mais de uma função ajuda a tornar a rotina mais prática e contribui para um imóvel mais organizado e confortável.
4. Invista em pontos de luz versáteis
Na maioria das vezes, as pessoas decoram o primeiro apartamento aos poucos. Por isso, uma dica é optar por luminárias que permitam mudar a direção da luz e acrescentar novos pontos de iluminação, como os trilhos com spots. Esses modelos podem ser adaptados conforme as alterações no layout do ambiente.
5. Faça uma lista do que você tem
É importante relacionar os seus pertences pessoais e verificar se eles cabem no espaço. Isso ajuda a pensar em como você vai armazená-los e planejar os armários.
— Antes da reforma do meu apartamento, a cozinha e a lavanderia tinham o mesmo tamanho. Optamos por diminuir a área de serviço a fim de ampliar a bancada e ter gavetas extras na cozinha — conta o arquiteto Bruno Moraes.
6. Aposte no uso de cobogós
O revestimento vazado é uma opção charmosa para delimitar os ambientes, sem bloqueá-los visualmente (sendo possível voltar ao layout original quando quiser). Dependendo do modelo, o cobogó pode ser uma alternativa mais prática e rápida que erguer uma parede, pois alguns já vêm com acabamento.
7. Atenção na escolha dos pisos
Outra dica interessante é com relação aos pisos: se for um imóvel pequeno, é possível utilizar o mesmo piso no apartamento inteiro. Essa solução contribui para a sensação de amplitude e unidade visual.
O que olhar antes de comprar o seu apartamento
Na hora de escolher um imóvel, é importante verificar alguns pontos para garantir que o espaço atenda às suas necessidades e expectativas. São eles:
1. Observe a posição solar do imóvel
Fique atento se o apartamento fica na face norte ou sul do edifício. Se for ao norte, por exemplo, haverá sol no apartamento o dia inteiro. Se for ao sul, então quase não irá bater sol. Isso influencia totalmente o layout do projeto.
2. Entenda as limitações de estrutura do prédio
Outro aspecto importante é ver o modelo de construção do prédio. Se a maioria das paredes é de alvenaria estrutural, não é possível fazer tantas alterações.
3. Atenção com torneiras, chuveiros e ralos
Bruno Moraes indica alguns truques para verificar se a hidráulica está adequada: o primeiro é levar um balde com água e jogar nos ralos para verificar a inclinação entregue pela construtora. Também se deve abrir torneiras e chuveiros e deixar a água escorrer. Se houver algum vazamento nos sifões, eles vão aparecer após uns dois ou três minutos.
4. Verifique as saídas de eletricidade
Para fazer uma vistoria de elétrica, Bruno Moraes indica outro truque simples:
— Você só precisa levar o celular e o carregador para testar em todas as tomadas — finaliza o arquiteto.
Por Emilie Guimarães