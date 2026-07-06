6 exercícios que podem ajudar na recuperação após a trombose

Segundo Vagner de Oliveira, professor do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, o retorno às atividades deve ser gradual e respeitar as condições clínicas de cada paciente. “Após a trombose, o movimento passa a ser um importante aliado da recuperação. A fisioterapia contribui para melhorar a circulação, reduzir limitações funcionais e favorecer o retorno seguro às atividades do dia a dia, sempre de acordo com a orientação da equipe de saúde”, explica.