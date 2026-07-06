6 dicas para quem pretende financiar o curso de Medicina

Segundo Kátia Pinto, diretora da Afya, grupo com 32 faculdades de Medicina no país, o primeiro passo é entender que a escolha de um financiamento precisa fazer parte de um planejamento de longo prazo. “Medicina é uma formação longa e, por isso, a decisão sobre como financiar o curso precisa considerar não apenas a parcela que cabe no orçamento hoje, mas todo o período da graduação e o tempo previsto para a quitação da dívida. É importante conhecer as condições de cada modalidade, comparar cenários e envolver a família nessa decisão”, afirma.