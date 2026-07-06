6 dicas para incluir crianças com asma em atividades físicas

O ar frio, a poluição e outros irritantes podem desencadear sintomas de asma durante a prática de atividades físicas. Por isso, em dias de temperaturas muito baixas ou de má qualidade do ar, o ideal é priorizar exercícios em ambientes fechados, bem ventilados e livres de fumaça. Também é importante manter o local sem odores fortes, produtos de limpeza, poeira ou mofo, sempre que possível, para reduzir o risco de irritação das vias respiratórias e proporcionar mais segurança e conforto às crianças durante as atividades.