6 combinações entre medicamentos e alimentos que devem ser evitadas

A forma como os medicamentos são consumidos pode interferir diretamente na sua eficácia e na sua segurança. A combinação com outros remédios, bem como com determinados alimentos, bebidas ou até hábitos do dia a dia, pode influenciar o efeito ou mesmo aumentar o risco de reações indesejadas. Por isso, é necessário cuidado e orientação adequada para garantir que o tratamento funcione corretamente.