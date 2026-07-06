6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança

Embora o mel seja um alimento versátil e ofereça diversos benefícios à saúde, ele deve ser consumido com moderação, pois é rico em açúcares naturais e calorias. O consumo excessivo pode favorecer o ganho de peso e contribuir para o aumento da ingestão diária de açúcar. Por isso, a recomendação é incluí-lo como parte de uma alimentação equilibrada, sem exageros.