5 sintomas no estômago que não devem ser ignorados

A recomendação é não esperar que os sintomas se agravem para buscar orientação especializada. O principal exame utilizado para investigar alterações no estômago é a endoscopia digestiva alta, que permite visualizar diretamente a região e identificar inflamações, lesões e outras alterações. Dependendo do caso, também podem ser solicitados exames laboratoriais, testes para Helicobacter pylori e exames de imagem. “Esses sintomas não devem ser ignorados. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos invasivo”, finaliza o especialista.