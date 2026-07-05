5 receitas fáceis e saudáveis para a sexta-feira 

Na mesma frigideira, aqueça mais 1 colher de sopa de azeite em fogo médio-alto. Grelhe os filés de salmão por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos no centro. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a colher de sopa de azeite restante, o caldo de legumes e o restante do suco de limão. Misture bem, raspando o fundo da panela para incorporar os sabores. Cozinhe por 2 a 3 minutos, até o molho reduzir levemente. Desligue o fogo e acrescente a salsinha, o tomilho e as raspas de limão. Misture bem e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Distribua os legumes nos pratos, acomode os filés de salmão sobre eles e regue com o molho de limão e ervas. Sirva em seguida.