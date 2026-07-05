Com a chegada das temperaturas mais baixas, os caldos e cremes ganham ainda mais espaço no cardápio, principalmente por serem opções saborosas e fáceis de preparar. Além de aquecerem o corpo, essas receitas permitem combinar diferentes ingredientes, como legumes, verduras, grãos e proteínas, resultando em pratos nutritivos, versáteis e que agradam até os paladares mais exigentes.
A seguir, confira 5 receitas de cremes e caldos para um jantar saboroso e reconfortante!
1. Creme de alho-poró com batata
Ingredientes
- 3 batatas cortadas em cubos
- 2 talos de alho-poró fatiados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 l de caldo de legumes
- 100 ml de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até dourar levemente. Junte o alho e o alho-poró e refogue por mais alguns minutos. Adicione as batatas e o caldo de legumes e cozinhe por 20 a 25 minutos, ou até que os legumes fiquem macios.
Transfira parte da mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por mais alguns minutos, sem deixar ferver. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
2. Caldo de mocotó
Ingredientes
- 1,2 kg de mocotó bovino limpo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 8 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de colorau
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de tempero baiano
- 1 1/2 colher de sopa de sal
- Água fervente
- Pimenta dedo-de-moça, coentro e cebolinha picados a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o colorau, o açafrão-da-terra, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, o tempero baiano e a pimenta dedo-de-moça, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o mocotó à panela, tempere com o sal e misture para envolver bem nos temperos.
Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 a 60 minutos após pegar pressão, ou até que o mocotó esteja bem macio. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se desejar um caldo mais encorpado, deixe cozinhar por mais alguns minutos sem tampa. Finalize com coentro e cebolinha e sirva em seguida.
3. Creme de ervilha com bacon
Ingredientes
- 300 g de ervilha congelada
- 600 ml de caldo de galinha
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 maço pequeno de cebolinha picada
- 100 ml de creme de leite
- 100 g de bacon cortado em cubos pequenos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio, sem adicionar óleo, até que fique dourado e crocante. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para retirar o excesso de gordura. Reserve. Em uma panela, aqueça o caldo de galinha e reserve.
Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebolinha por alguns minutos, até que fique levemente macia. Acrescente a ervilha e o caldo aquecido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 a 15 minutos, ou até que a ervilha esteja bem macia. Adicione o creme de leite, misture bem e aqueça por mais alguns minutos, sem deixar ferver. Em seguida, transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Ajuste os temperos e finalize com o bacon crocante por cima.
4. Caldo de peixe com legumes
Ingredientes
- 500 g de filé de peixe branco cortado em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1,5 l de água
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos
- Sal a gosto
- Tomilho fresco para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a água, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino em grãos e misture bem. Adicione as batatas e a cenoura e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Em seguida, acrescente os cubos de peixe branco ao caldo e cozinhe por mais 5 a 10 minutos, até que estejam cozidos e firmes. Ajuste o sal, retire a folha de louro e finalize com tomilho antes de servir.
5. Creme de mandioquinha com frango
Ingredientes
- 500 g de mandioquinha cortada em cubos
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de frango
- 100 ml de creme de leite
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Adicione a mandioquinha e o caldo de frango e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que o legume esteja macio.
Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o frango desfiado e misture bem. Adicione o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça por mais alguns minutos e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.