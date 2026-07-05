5 receitas básicas e saborosas para um almoço saudável

Em um recipiente, misture o arroz integral, o pepino japonês, os tomates, os pimentões e a cebola-roxa. Adicione a salsinha e o queijo feta e mexa delicadamente para não quebrar os cubos. Reserve. Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture para incorporar todos os ingredientes. Leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida.