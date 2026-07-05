5 orações poderosas para ter sorte e proteção em agosto

Agosto marca o início de um novo ciclo e representa uma oportunidade de renovar a fé, fortalecer a esperança e estabelecer novas intenções para os dias que estão por vir. Para aqueles que acreditam no poder da oração, as preces são um caminho para alcançar esses objetivos, ajudando a atrair proteção e boas energias para enfrentar os desafios da rotina com mais confiança e serenidade.