5 livros para entender os desafios do mundo atual

Yago Martins aborda o luto infantil a partir de Dandam, menino de seis anos que carrega o peso de perdas grandes demais para sua idade: a ausência do pai, a morte de seu cachorro Salsicha e, de forma devastadora, o falecimento de sua amada avó. Com ilustrações do premiado Rogério Coelho, esta é uma história sensível sobre como crianças elaboram o sofrimento, lidam com perguntas sem resposta e constroem repertório para se tornarem adultos saudáveis diante da sociedade. Um livro para ajudar as crianças a lidarem com temas difíceis, mas humanos.