5 lições para fazer um pequeno negócio de alimentação crescer

A qualidade continua sendo essencial, mas, sozinha, não garante o crescimento de uma empresa. Com o aumento da demanda, a gestão passa a ter um papel tão importante quanto o produto oferecido. Para Gabriel Massura, fundador da rede Coxinhas Bady, decisões baseadas em planejamento, organização e indicadores ajudam a preparar empresas para crescer de forma sustentável. “A receita tem história, tem afeto, mas não dá para fazer gestão só com amor. A gente precisa de dados, de números, de organização“, ressalta.