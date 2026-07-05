5 hábitos para prevenir lesões nos joelhos e preservar a mobilidade

Os joelhos estão entre as articulações mais importantes do corpo humano, pois sustentam o peso corporal e participam de praticamente todos os movimentos do dia a dia. Caminhar, subir e descer escadas, correr, agachar, levantar e até permanecer em pé por longos períodos dependem do bom funcionamento dessa região. No entanto, por suportarem cargas constantes e repetitivas, estão mais sujeitos ao desgaste, lesões e dores ao longo da vida.