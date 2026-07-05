5 filmes e séries para assistir no Disney+ em agosto de 2026

Baseada na obra de Bret Easton Ellis, a série “Estilhaços“ transporta o público para Los Angeles, em 1981, onde um grupo de estudantes de uma tradicional escola preparatória leva uma vida marcada por festas, rivalidades e relações intensas. A rotina muda completamente com a chegada de Robert Mallory, um novo aluno envolto em mistério, justamente quando um serial killer começa a espalhar medo pela cidade ao atacar adolescentes. Entre paranoia, desconfiança e conflitos pessoais, Bret, um jovem aspirante a escritor, passa a questionar sua própria percepção da realidade, tentando entender o que realmente está acontecendo ao seu redor.