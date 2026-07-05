5 filmes de ação para quem gosta de muita adrenalina para assistir em agosto

Dirigido por Christopher McQuarrie, “Missão: Impossível – O Acerto Final” se passa meses após os acontecimentos de “Missão Impossível: Acerto de Contas”. Depois de fugir com a chave capaz de controlar a Entidade, uma inteligência artificial que pretende dominar o mundo, Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe embarcam em uma corrida contra o tempo para destruir a IA. O problema é que, enquanto tenta concluir a missão, o protagonista precisa enfrentar antigos inimigos e lidar com as consequências de escolhas feitas no passado, colocando não apenas o futuro da humanidade, mas também a vida de seus aliados em risco.