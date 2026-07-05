5 estratégias para impulsionar o crescimento de pequenas empresas

Rodrigo Danzieri, sócio da RDG Consultoria e cofundador do Grupo Eleva, reforça que uma gestão eficiente também depende da capacidade de interpretar as informações do negócio. “Quando o empresário compreende os indicadores financeiros da empresa, consegue planejar melhor os investimentos, reduzir riscos e tomar decisões mais assertivas. Os números deixam de ser apenas relatórios e passam a orientar o crescimento do negócio”, explica.