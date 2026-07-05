5 dicas para reduzir as dores musculares e articulares durante o inverno

Entre os fatores que contribuem para esse quadro, estão a contração muscular provocada pelo frio, a redução da circulação sanguínea em algumas regiões do corpo e a diminuição da prática de atividades físicas, comum nesta época do ano. “O sedentarismo favorece a perda de flexibilidade e força muscular, além de aumentar a rigidez articular, fatores que contribuem diretamente para o aparecimento de dores”, destaca.