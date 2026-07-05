5 dicas para proteger a saúde física e mental dos idosos durante o inverno

Para fugir do frio rigoroso, o hábito comum é fechar todas as portas e janelas da casa. No entanto, abafar completamente os espaços facilita a proliferação de vírus. É importante aquecer os ambientes domésticos, mas evite mantê-los totalmente trancados e sem circulação de ar. Garantir uma ventilação mínima é essencial para prevenir gripes e pneumonias. Além disso, complemente o cuidado reforçando a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.