5 comportamentos que indicam uma pessoa procrastinadora

No dia a dia, adiar tarefas e decisões é um comportamento comum para muitas pessoas, mas o problema surge quando essa atitude se torna frequente e dá espaço à procrastinação. Diferentemente da preguiça, que está relacionada à falta de disposição ou interesse em realizar uma atividade, a procrastinação envolve o adiamento de compromissos mesmo quando existe a intenção de cumpri-los, podendo afetar a produtividade e o bem-estar.