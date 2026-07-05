5 benefícios da prática de yoga para as mães

Durante a gestação, alterações posturais e ganho de peso podem gerar desconfortos na lombar, nos quadris e nas pernas. Nesse sentido, movimentos adaptados auxiliam na mobilidade e no alívio de tensões. “O corpo muda rapidamente durante esse período, e manter as articulações e a musculatura funcionais faz diferença no conforto diário. No pós-parto, a retomada gradual também pode ser muito favorecida”, afirma.