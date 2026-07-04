4 livros para crianças que não gostam de ler

Com esse olhar em mente, a seleção de títulos a seguir busca justamente ampliar o repertório de "sabores" literários disponíveis para pequenos leitores em formação, unindo humor, ritmo e temas próximos ao universo infantil. As obras fazem parte do catálogo do grupo Multiverso das Letras, que reúne editoras dedicadas à literatura infantil e educativa no Brasil e tem como um de seus pilares a formação de novos leitores, por meio de conteúdos diversos, lúdicos e adequados às diferentes fases da infância.