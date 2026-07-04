4 dicas para reduzir as idas ao pronto-socorro infantil durante o inverno

“O melhor lugar para uma criança com sintomas estar é a casa dela. Ao notar febre, diarreia ou manchas na pele, repouso imediato e isolamento são fundamentais. Além de garantir que o pequeno se recupere com mais rapidez e conforto, essa é uma atitude de carinho e responsabilidade com as outras crianças, já que ajuda a interromper ciclos de transmissão e evita surtos na escola”, afirma.