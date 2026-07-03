3 receitas de sobremesas para quem ama pistache

Em uma tigela, derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos. Após, misture com a manteiga e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e, em seguida, o chocolate derretido. Misture até ficar homogêneo. Adicione o pistache e mexa bem. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.