3 receitas com ovos para um jantar saudável e rico em proteínas

Lave os pimentões em água corrente e corte-os ao meio no sentido do comprimento. Retire as sementes e o miolo branco e pincele o interior das metades com o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua os pimentões em uma assadeira levemente untada com azeite. Coloque uma pequena porção de frango desfiado no fundo de cada metade e cubra com a ricota amassada. Em seguida, quebre um ovo sobre o recheio e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a cebolinha e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até que as claras estejam firmes e os pimentões macios. Sirva em seguida.