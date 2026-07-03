Considerado uma excelente fonte de proteínas, o ovo é um dos alimentos mais acessíveis da culinária brasileira. Além de fornecer aminoácidos essenciais para o funcionamento do organismo e contribuir para a manutenção da massa muscular, ele é versátil e combina com diversos ingredientes, podendo ser utilizado tanto em preparos simples do dia a dia quanto em receitas mais elaboradas, sempre garantindo refeições nutritivas e saborosas.
A seguir, confira 3 receitas com ovos para um jantar saudável e rico em proteínas!
1. Frittata de abobrinha
Ingredientes
- 6 ovos
- 2 abobrinhas cortadas em rodelas
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 cebola cortada em meia-lua
- 2 tomates sem sementes e picados
- 3 colheres de sopa de leite
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, orégano, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente as rodelas de abobrinha e cenoura e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente, até começarem a amolecer sem perder totalmente a firmeza. Adicione os tomates, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe por mais 2 minutos, apenas para eliminar parte da água liberada pelos tomates. Desligue o fogo.
Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o leite e a salsinha. Misture bem, ajuste o sal e despeje essa mistura sobre os legumes na frigideira, distribuindo-a uniformemente. Com uma espátula, acomode os ingredientes para ficarem bem espalhados. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que a frittata esteja firme e dourada. Sirva em seguida.
2. Lentilha ao molho com ovos
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 colher de sopa de óleo
- 100 g de lentilha cozida
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 500 ml de água
- 1 colher de chá de colorau
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates e cozinhe, mexendo de vez em quando, até começarem a desmanchar. Adicione o extrato de tomate, o colorau, a lentilha, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 8 minutos, até obter um molho levemente encorpado.
Quebre cada ovo em um recipiente pequeno. Com o molho em fervura suave, despeje os ovos cuidadosamente na panela, um de cada vez, mantendo espaço entre eles para que não se unam. Tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, ou até que as claras estejam firmes e as gemas atinjam o ponto desejado. Desligue o fogo, salpique o cheiro-verde e sirva imediatamente.
3. Pimentões recheados com ovos e frango
Ingredientes
- 1 pimentão verde
- 1 pimentão amarelo
- 4 ovos
- 80 g de frango cozido, desfiado e temperado
- 4 colheres de sopa de ricota amassada
- Azeite, sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave os pimentões em água corrente e corte-os ao meio no sentido do comprimento. Retire as sementes e o miolo branco e pincele o interior das metades com o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua os pimentões em uma assadeira levemente untada com azeite. Coloque uma pequena porção de frango desfiado no fundo de cada metade e cubra com a ricota amassada. Em seguida, quebre um ovo sobre o recheio e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a cebolinha e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até que as claras estejam firmes e os pimentões macios. Sirva em seguida.