A vitamina B12 é um nutriente essencial para a formação das células do sangue, o funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia. Como o organismo não a produz, é importante consumir alimentos que sejam boas fontes desse composto para manter o equilíbrio nutricional e favorecer a saúde ao longo da vida.
A vitamina B12 está presente naturalmente quase exclusivamente em alimentos de origem animal, como carnes, peixes, frutos do mar, ovos, leite e derivados, entre outros. Por isso, a seguir, confira 3 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para um jantar saudável.
1. Paella de frutos do mar
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 pimentão verde cortado em cubos pequenos
- 2 tomates maduros sem sementes e cortados em cubos
- 1 1/2 xícara de chá de arroz próprio para paella
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 800 ml de caldo de legumes caseiro quente
- 300 g de camarão limpo
- 300 g de mexilhão limpo
- 150 g de lula em anéis
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande e larga, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por aproximadamente 4 minutos, até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto. Junte o pimentão e os tomates. Refogue por aproximadamente 5 minutos, até os tomates começarem a desmanchar e formar um refogado úmido. Adicione o arroz e misture por cerca de 2 minutos.
Acrescente a cúrcuma, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Despeje o caldo de legumes quente e distribua o arroz uniformemente pela panela. A partir desse momento, evite mexer novamente. Após aproximadamente 12 minutos de cozimento, distribua os anéis de lula entre o arroz. Cinco minutos depois, acomode os camarões e os mexilhões sobre a superfície.
Cozinhe por mais 8 a 10 minutos, até que o caldo seja completamente absorvido, os grãos fiquem macios e os frutos do mar estejam cozidos. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de caldo quente durante o preparo, sem mexer o arroz. Desligue o fogo, cubra a paella com um pano limpo ou papel-alumínio e deixe descansar por aproximadamente 5 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva.
2. Gratinado de salmão com espinafre e brócolis
Ingredientes
- 500 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos grandes
- 6 ovos
- 250 ml de leite desnatado
- Água para cozinhar
- 150 g de iogurte natural integral
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Azeite para untar
- 1 colher de chá de noz-moscada ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela com água fervente em fogo médio, cozinhe os floretes de brócolis por aproximadamente 3 minutos. Escorra e transfira imediatamente para uma tigela com água gelada para manter a cor verde intensa. Escorra novamente e reserve.
Aqueça o azeite em uma frigideira, em fogo médio. Refogue o alho por cerca de 1 minuto. Acrescente as folhas de espinafre e cozinhe apenas até murcharem. Reserve. Depois, em um recipiente, bata os ovos com um fouet até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite desnatado, o iogurte natural, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar um creme liso.
Unte levemente um refratário redondo com azeite. Distribua o espinafre refogado na travessa. Espalhe os floretes de brócolis de maneira uniforme e acomode os cubos de salmão entre eles, deixando parte dos ingredientes aparentes.
Despeje cuidadosamente a mistura de ovos sobre o refratário, preenchendo os espaços sem cobrir totalmente o salmão, o espinafre e o brócolis. Leve ao forno por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que o creme esteja firme, levemente dourado nas bordas e com o centro completamente cozido. Retire do forno, deixe descansar por cerca de 5 minutos e sirva.
3. Ensopado de carne bovina com cogumelo e cenoura
Ingredientes
- 600 g de patinho cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 2 tomates maduros sem sementes e picados
- 500 ml de caldo de carne caseiro
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela funda, em fogo médio-alto. Doure os cubos de carne por aproximadamente 8 minutos. Depois, adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto.
Junte a cenoura, os tomates e a páprica. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Despeje o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 45 minutos, até a carne ficar macia. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais 10 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva ainda quente.